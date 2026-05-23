violentata nel bar il racconto choc della ragazza

Una ragazza di 20 anni ha raccontato di essere stata violentata in un bar della provincia di La Spezia da un uomo di 30 anni residente a Carrara. La vittima ha descritto i momenti di violenza e le circostanze dell’aggressione, avvenuta durante la notte. La denuncia è stata presentata alle forze dell’ordine, che hanno avviato le indagini. La ragazza ha fornito dettagli sulla sequenza dei fatti e sulla persona coinvolta.

Carrara, 23 maggio 2026 – Ha ricostruito la notte di violenza alla quale la ventenne spezzina è stata costretta in un locale del territorio spezzino da parte di un trentenne residente a Carrara. Il sostituto procuratore Monica Burani ha chiesto al giudice per le indagini preliminari Marinella Acerbi del tribunale della Spezia l’ incidente probatorio per fissare la testimonianza fornita dalla giovane. La ricostruzione della notte di violenza . Una ricostruzione dettagliata quella rilasciata l’altra mattina in Tribunale, durante la quale sono stati ripercorsi i terribili minuti vissuti all’alba dello scorso 27 dicembre all’interno di un bagno del locale molto frequentato da giovani. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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