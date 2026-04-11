Una studentessa universitaria ha raccontato di aver subito una violenza sessuale da parte di tre ex calciatori del Bra nella notte del 30 maggio. La ragazza ha riferito di essersi finta morta durante l'aggressione. La sua testimonianza è stata presentata alle autorità, che stanno conducendo le indagini sul caso. Nei giorni scorsi sono state raccolte le prime versioni e sono in corso accertamenti.

Parla di quanto sarebbe accaduto la notte del 30 maggio scorso la studentessa universitaria che ha denunciato una violenza sessuale subita da tre ex calciatori del Bra. I tre, Fausto Perseu, Alessio Rosa e Christ Jesus Mawete, sono indagati ad Asti e hanno chiesto il giudizio abbreviato. Per Rosa c'è anche l'accusa di diffusione illecita di immagini o video a contenuto sessuale, il cosiddetto revenge porn. A La Stampa, la ventenne torinese racconta di aver raggiunto la cittadina cuneese con due amiche e di aver incontrato in un locale il gruppo dei calciatori. Tra questi c'era Perseu, del quale aveva accettato l'invito a casa: "Ma volevo stare solo con lui" spiega.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Bra, il racconto-choc della ragazza stuprata dai calciatori: "Mi sono finta morta"

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“Stuprata da tre calciatori”, la denuncia shock di una studentessa: "Quella notte mi finsi morta"«Volevo stare solo con lui» ma poi «uno è comparso in stanza e si è seduto sul letto.