Ho urlato il nome del mio amico Così sono sfuggita allo stupratore Il racconto choc della ragazza aggredita dopo la serata in discoteca
Una ragazza ha raccontato di essere stata aggredita dopo essere uscita da una discoteca a Milano. Secondo la sua testimonianza, un uomo con una tuta Nike l’avrebbe afferrata con forza e trascinata lungo via Varese, in direzione di viale Crispi. Durante l’episodio, la giovane avrebbe urlato il nome di un amico per cercare di attirare l’attenzione e sfuggire alla presa dell’aggressore. La vicenda è ora al centro di un’indagine delle forze dell’ordine.
Milano – «Improvvisamente il soggetto con la tuta Nike mi afferrava con forza il braccio e mi trascinava contro la mia volontà lungo via Varese, in direzione di viale Crispi. Nonostante opponessi resistenza, venivo trascinata con forza, perdendo il contatto visivo con i miei amici, i quali nel frattempo venivano rallentati dall’altro soggetto». La sequenza choc di largo La Foppa, rivelata ieri dal Giorno, nelle parole di chi l’ha subita per alcuni interminabili minuti. https:www.ilgiorno.itmilanocronacastupro-arresto-fratelli-cap1j26p L’incubo all’alba. La giovane vittima, che abbiamo chiamato Angela con un nome di fantasia, è reduce da una notte in discoteca con l’amico A.🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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