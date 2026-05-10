Ho urlato il nome del mio amico Così sono sfuggita allo stupratore Il racconto choc della ragazza aggredita dopo la serata in discoteca

Una ragazza ha raccontato di essere stata aggredita dopo essere uscita da una discoteca a Milano. Secondo la sua testimonianza, un uomo con una tuta Nike l’avrebbe afferrata con forza e trascinata lungo via Varese, in direzione di viale Crispi. Durante l’episodio, la giovane avrebbe urlato il nome di un amico per cercare di attirare l’attenzione e sfuggire alla presa dell’aggressore. La vicenda è ora al centro di un’indagine delle forze dell’ordine.

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