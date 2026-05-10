Ho urlato il nome del mio amico Così sono sfuggita allo stupratore Il racconto choc della ragazza aggredita dopo la serata in discoteca

Da ilgiorno.it 10 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una ragazza ha raccontato di essere stata aggredita dopo essere uscita da una discoteca a Milano. Secondo la sua testimonianza, un uomo con una tuta Nike l’avrebbe afferrata con forza e trascinata lungo via Varese, in direzione di viale Crispi. Durante l’episodio, la giovane avrebbe urlato il nome di un amico per cercare di attirare l’attenzione e sfuggire alla presa dell’aggressore. La vicenda è ora al centro di un’indagine delle forze dell’ordine.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Milano – «Improvvisamente il soggetto con la tuta Nike mi afferrava con forza il braccio e mi trascinava contro la mia volontà lungo via Varese, in direzione di viale Crispi. Nonostante opponessi resistenza, venivo trascinata con forza, perdendo il contatto visivo con i miei amici, i quali nel frattempo venivano rallentati dall’altro soggetto». La sequenza choc di largo La Foppa, rivelata ieri dal Giorno, nelle parole di chi l’ha subita per alcuni interminabili minuti. https:www.ilgiorno.itmilanocronacastupro-arresto-fratelli-cap1j26p L’incubo all’alba. La giovane vittima, che abbiamo chiamato Angela con un nome di fantasia, è reduce da una notte in discoteca con l’amico A.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

ho urlato il nome del mio amico cos236 sono sfuggita allo stupratore il racconto choc della ragazza aggredita dopo la serata in discoteca
© Ilgiorno.it - “Ho urlato il nome del mio amico. Così sono sfuggita allo stupratore”. Il racconto choc della ragazza aggredita dopo la serata in discoteca
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie correlate

Maati, ucciso dopo la discoteca. Il racconto choc del testimone: "L’ho visto esalare l’ultimo respiro""L’ho visto esalare l’ultimo respiro, mentre giaceva a terra in una pozza di sangue".

Bra, il racconto-choc della ragazza stuprata dai calciatori: "Mi sono finta morta"Parla di quanto sarebbe accaduto la notte del 30 maggio scorso la studentessa universitaria che ha denunciato una violenza sessuale subita da tre ex...

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web