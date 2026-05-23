Una rapina si è verificata in una villa a Nyon, vicino a Ginevra, coinvolgendo un ex campione di Formula 1 e la sua famiglia. Durante l'evento, uno dei membri è rimasto ferito alla testa. I malviventi hanno minacciato uno dei figli per ottenere l’apertura della cassaforte. Non sono stati forniti dettagli sulle eventuali armi utilizzate o sul numero di assalitori. La polizia sta indagando sull’accaduto.

Alain Prost, quattro volte campione di Formula 1, è stato vittima insieme alla sua famiglia di una rapina nella sua villa di Nyon, vicino Ginevra. La testata svizzera Blick scrive che l’ex pilota francese, 71 anni, è stato ferito alla testa dagli aggressori e avrebbe un trauma cranico, mentre uno dei figli è stato minacciato dai malviventi per obbligarlo a condurli alla cassaforte e aprirla. La rapina è avvenuta martedì mattina. Prost, nonostante la ferita riportata, sarebbe già tornato a Dubai dove trascorre parte dell’anno dedicandosi al ciclismo e al golf. La polizia della zona ha messo in campo pattuglie e una brigata cinofila per cercare la banda, ma al momento senza successo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Rapina in villa sul lago di Ginevra per l’ex campione di F1 Prost: “Lui ferito alla testa. Uno dei figli minacciato per fargli aprire la cassaforte”

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