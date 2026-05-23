Un uomo di 56 anni, residente a Taranto, è stato arrestato e trasferito in carcere per aver violato più volte le prescrizioni imposte dall’autorità giudiziaria. La sua condotta ha riguardato comportamenti che hanno infranto le restrizioni stabilite dal tribunale. L’uomo, considerato un parcheggiatore abusivo nel centro città, era stato sottoposto a specifiche limitazioni che non avrebbe rispettato ripetutamente. Il trasferimento in carcere è stato disposto in seguito alle verifiche sulle sue condotte.

Tarantini Time Quotidiano È stato trasferito in carcere un 56enne tarantino ritenuto responsabile di ripetute violazioni delle prescrizioni imposte dall’Autorità giudiziaria. A eseguire il provvedimento sono stati gli agenti della Polizia di Stato, in seguito a un’ordinanza emessa dal Tribunale di Taranto che ha disposto la sostituzione della precedente misura cautelare con la custodia in carcere. L’uomo, già conosciuto alle forze dell’ordine, secondo quanto riferito svolgeva abitualmente l’attività di parcheggiatore abusivo nelle strade del centro cittadino. Negli ultimi mesi il 56enne, sottoposto all’obbligo di presentazione presso il Commissariato Borgo, sarebbe stato più volte segnalato dagli stessi poliziotti per il mancato rispetto delle prescrizioni previste dalla misura cautelare. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Viola più volte le prescrizioni, in carcere un parcheggiatore abusivo del centro città

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