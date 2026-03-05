Avellino viola le prescrizioni | 52enne finisce in carcere

Un uomo di 52 anni, che era agli arresti domiciliari per maltrattamenti in famiglia, è stato arrestato e portato in carcere dopo aver violato nuovamente le prescrizioni. Le autorità hanno deciso di aggravare la misura restrittiva a causa delle nuove infrazioni. La vicenda si è svolta ad Avellino, dove le forze dell'ordine hanno eseguito l'ordinanza di custodia.

L'uomo era ai domiciliari per maltrattamenti in famiglia: dopo nuove violazioni scatta l'aggravamento della misura. L'ordinanza del GIP e l'arresto. I Carabinieri della Compagnia di Avellino hanno arrestato un 52enne del posto in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal GIP del Tribunale di Avellino. L'uomo era già sottoposto agli arresti domiciliari per maltrattamenti in famiglia. La violazione delle prescrizioni. Il provvedimento è stato disposto come aggravamento della precedente misura, dopo che i militari hanno accertato alcune violazioni. In particolare, nei giorni scorsi, durante la notifica di un atto, il 52enne ha rivolto ai Carabinieri ingiurie e offese, comportamento immediatamente segnalato all'autorità giudiziaria.