Durante la 14ª tappa del Giro d’Italia 2026, una fuga solitaria ha portato il ciclista danese a vincere la frazione più impegnativa, che si è conclusa a Pila con cinque gran premi della montagna. Con questa vittoria, ha anche indossato la maglia rosa di leader della classifica generale. La tappa ha visto il corridore imporsi sugli avversari in una delle frazioni più dure del percorso.

Jonas Vingegaard dopo una fuga solitaria fa sua la 14esima tappa del Giro d’Italia 2026, la durissima Aosta-Pila con ben cinque gran premi della montagna, e come era nei pronostici conquista la maglia rosa di leader della classifica generale. A perderla è Afonso Oliveira Eulalio, dopo diversi giorni, che però si consola con la maglia bianca Conad di leader dei giovani, che resta sulle sue spalle. La tappa. Terza vittoria di tappa per Jonas Vingegaard dopo Blockhaus e Corno alle Scale. Il danese della Visma-Lease a Bike taglia il traguardo per primo anche al termine della durissima Aosta-Pila – 133 chilometri fra salite e discese e pochissimi momenti per recuperare – strappando la maglia rosa ad Afonso Eulalio (Bahrain Victorious). 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Giro d’Italia 2026, tris Vingegaard a Pila, danese in maglia rosa

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PERCORSO E FAVORITI TAPPA 14 GIRO D'ITALIA / VINGEGAARD PER IL TRIS O UN UOMO DALLA FUGA

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