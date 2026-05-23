Notizia in breve

Jonas Vingegaard ha vinto la tappa di Pila e ha abbracciato il compagno Piganzoli, che aveva già staccato tutti e non ha attaccato nella salita finale. Vingegaard ha commentato che Piganzoli aveva già lasciato il gruppo e che non ha partecipato all’attacco. La corsa si è conclusa con la vittoria di Vingegaard, mentre Piganzoli ha concluso la tappa al suo fianco.