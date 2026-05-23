Vingegaard vince e abbraccia Piganzoli | Aveva già staccato tutti non ho nemmeno attaccato…
Jonas Vingegaard ha vinto la tappa di Pila e ha abbracciato il compagno Piganzoli, che aveva già staccato tutti e non ha attaccato nella salita finale. Vingegaard ha commentato che Piganzoli aveva già lasciato il gruppo e che non ha partecipato all’attacco. La corsa si è conclusa con la vittoria di Vingegaard, mentre Piganzoli ha concluso la tappa al suo fianco.
Le parole di Jonas Vingegaard dopo il successo di Pila esaltano il lavoro svolto da un super Davide Piganzoli, l'ultimo dei compagni a portarlo alla salita finale. Da vero gregario ma non solo: "Aveva già staccato tutti da solo, era inutile anche attaccare". 🔗 Leggi su Fanpage.it
Sullo stesso argomento
Sarri non perdona Lotito: “Ha ceduto lui Mandas, io non so nemmeno perché sono ancora qui…”La Lazio vince e smuove la classifica tra mille difficoltà, diventate inaccettabili anche per Sarri.
Jonas Vingegaard ha staccato tutti al Giro d’ItaliaHa vinto la prima tappa con arrivo sulle Alpi, prendendosi la maglia rosa e confermando di essere il grande favorito per la vittoria finale Il...
Vingegaard vince e abbraccia Piganzoli: Aveva già staccato tutti, non ho nemmeno attaccato…Le parole di Jonas Vingegaard dopo il successo di Pila esaltano il lavoro svolto da un super Davide Piganzoli, l'ultimo dei compagni a portarlo alla salita ... fanpage.it
Radio1 Rai. . #Tennis Jannik #Sinner nuovo Re di Roma. Agli Internazionali #IBI26, il numero 1 del ranking mondiale vince la finale del singolare maschile 50 anni dopo Panatta, che lo abbraccia alla premiazione. A consegnare il trofeo all'azzurro, al Foro It facebook
Jonas Vingegaard vince e indossa la maglia rosa: Questa è la vittoria che ricorderò di piùJonas Vingegaard si prende il Giro d'Italia 2026. Il campione danese mette il sigillo nell'attesissima quattordicesima tappa da Aosta a Pila, trionfando a ... oasport.it