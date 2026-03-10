Sarri non perdona Lotito | Ha ceduto lui Mandas io non so nemmeno perché sono ancora qui…
Il tecnico della Lazio critica pubblicamente il presidente per aver ceduto un giocatore, dichiarando di non capire perché sia ancora in squadra. La squadra ha ottenuto una vittoria che ha migliorato la posizione in classifica, nonostante le molte difficoltà incontrate durante la stagione. La situazione è diventata complicata anche per motivi interni, e le tensioni tra allenatore e dirigenza sono emerse chiaramente.
La Lazio vince e smuove la classifica tra mille difficoltà, diventate inaccettabili anche per Sarri. Tra stadio vuoto e una rosa inadeguata per le scelte della società la situazione è oltre il limite: "Facciano qualcosa, lo spettacolo è avvilente". 🔗 Leggi su Fanpage.it
Articoli correlati
Sarri scatenato, lancia una frecciata a Lotito: “L’allenatore sono io, decido io come si gioca”Sarri non si trattiene in conferenza stampa dopo Lazio-Atalanta, parla anche di Lotito: "Scusate, il presidente dice che il mercato lo fa lui e poi...
Leggi anche: De Zerbi non molla dopo l’umiliazione in Champions, nessun esonero o dimissioni: “Io sono ancora qui”
Contenuti utili per approfondire Sarri non perdona Lotito 8220 Ha ceduto...
Temi più discussi: Sarri non perdona Lotito: Ha ceduto lui Mandas, io non so nemmeno perché sono ancora qui...; Pasalic la combina grossa, Dia non perdona: 2-1 Lazio; Sarri, che colpi a Lotito: Contrario a cessione Mandas. Stadio vuoto? Deprimente, società deve fare qualcosa; Verona: lesioni muscolari per Bella-Kotchap e Slotsager.
Sarri, attacco a Lotito: Non volevo la cessione di Mandas. Stadio vuoto? La società faccia qualcosaSperiamo di vedere la vera Lazio, abbiamo numeri talmente diversi nel giro di tre giorni che non sono spiegabili se non con l’atteggiamento mentale. Questione di motivazioni? Penso di sì, ma non deve ... fantacalcio.it
Orsi spiega: Spero che Lotito e Sarri facciano il bene della Lazio...Intervenuto in collegamento ai microfoni di Radio Radio, l'ex portiere Fernando Orsi ha parlato del rapporto tra Lotito e Sarri nella Lazio. I due sembrano essere ai minimi termini dopo ... lalaziosiamonoi.it
Lazio, Sarri: “Una liberazione. La società intervenga, così è deprimente. E su Patric e Maldini…” - facebook.com facebook
#Sarri, vittoria amara: "Stadio senza tifosi #Lazio avvilente, non so quale sarà il mio futuro, ma..." x.com