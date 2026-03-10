Sarri non perdona Lotito | Ha ceduto lui Mandas io non so nemmeno perché sono ancora qui…

Il tecnico della Lazio critica pubblicamente il presidente per aver ceduto un giocatore, dichiarando di non capire perché sia ancora in squadra. La squadra ha ottenuto una vittoria che ha migliorato la posizione in classifica, nonostante le molte difficoltà incontrate durante la stagione. La situazione è diventata complicata anche per motivi interni, e le tensioni tra allenatore e dirigenza sono emerse chiaramente.