Giro d’Italia | Vingegaard vince in solitaria la tappa di Pila e si prende la maglia rosa
Jonas Vingegaard ha vinto in solitaria la tappa di Pila nel Giro d’Italia, conquistando anche la maglia rosa. Il ciclista ha tagliato il traguardo con oltre un minuto di vantaggio sugli inseguitori, mantenendo un ritmo sostenuto durante tutta la salita. La vittoria segue i successi precedenti sui traguardi di Blockhaus e Corno delle Scale, consolidando la sua posizione in classifica generale. La corsa si è svolta su una salita lunga e impegnativa, con condizioni meteo variabili.
PILA – Non c’è due senza tre. Dopo i successi sul Blockhaus e a Corno delle Scale, Jonas Vingeggard conquista anche la tappa valdostana con arrivo a Pila e da domani indosserà per la prima volta in carriera la maglia rosa. Il danese della Visma-Lease a Bike taglia il traguardo per primo anche al termine della durissima Aosta-Pila – 133 chilometri fra salite e discese e pochissimi momenti per recuperare – strappando la maglia rosa ad Alfonso Eulalio (Bahrain Victorious). Seconda posizione per Felix Gall )(Decathlon AG2R La Mondiale Team), davanti a Jai Hindley (Red Bull-Bora-Hansgrohe) e a Davide Piganzoli (Visma-Lease a Bike). Quinto posto per Giulio Pellizzari (Red Bull-Bora-Hansgrohe). 🔗 Leggi su Firenzepost.it
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