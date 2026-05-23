Giro d’Italia | Vingegaard vince in solitaria la tappa di Pila e si prende la maglia rosa

Notizia in breve

Jonas Vingegaard ha vinto in solitaria la tappa di Pila nel Giro d’Italia, conquistando anche la maglia rosa. Il ciclista ha tagliato il traguardo con oltre un minuto di vantaggio sugli inseguitori, mantenendo un ritmo sostenuto durante tutta la salita. La vittoria segue i successi precedenti sui traguardi di Blockhaus e Corno delle Scale, consolidando la sua posizione in classifica generale. La corsa si è svolta su una salita lunga e impegnativa, con condizioni meteo variabili.