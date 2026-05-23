Vingegaard si prende tappa e maglia rosa | la zampata del campione al termine della seconda settimana di Giro

Da feedpress.me 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Jonas Vingegaard ha vinto la 14esima tappa del Giro d’Italia, da Aosta a Pila, lunga 133 chilometri. Con questa vittoria, ha conquistato anche la maglia rosa, salendo in prima posizione nella classifica generale. La tappa si è conclusa con la sua azione finale, che gli ha permesso di ottenere il risultato.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Jonas Vingegaard vince la 14esima tappa del Giro d’Italia, la Aosta-Pila di 133 chilometri, e si prende la maglia rosa guadagnando la vetta della classifica generale. Il danese della Visma - Lease a Bike è arrivato in solitaria, secondo Felix Gall della Decathlon a 48», terzo Jay Hindley della Red Bull - Bora - hansgrohe a 57». 🔗 Leggi su Feedpress.me

vingegaard si prende tappa e maglia rosa la zampata del campione al termine della seconda settimana di giro
© Feedpress.me - Vingegaard si prende tappa... e maglia rosa: la zampata del campione al termine della seconda settimana di Giro
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

VINGEGAARD mette le mani sul GIRO! Tripletta e maglia rosa a Pila | GIRO D'ITALIA 2026

Video VINGEGAARD mette le mani sul GIRO! Tripletta e maglia rosa a Pila | GIRO D'ITALIA 2026

Sullo stesso argomento

Vingegaard si prende il Corno delle Scale e la 9ª tappa del Giro d’Italia: Eulalio resta in maglia rosaJonas Vingegaard vince la 9ª tappa del Giro d'Italia 2026 sul Corno alle Scale battendo Felix Gall nel finale.

Giro d’Italia 2026: Silva vince la seconda tappa e prende la maglia rosa. Altra maxi caduta a 22 km dall’arrivo. Show Vingegaard-PellizzariVELIKO TARNOVO (BULGARIA) – Guillermo Thomas Silva ha vinto la seconda tappa del Giro d’Italia, la frazione mossa in Bulgaria di 221 km da Burgas a...

vingegaard si prende tappaGiro d’Italia 2026 diretta 14° tappa, da Aosta a Pila: Vingegaard si prende tutto, tappa e Maglia RosaIn diretta il Giro d’Italia, oggi la 14ª tappa da Aosta a Pila: si parte alle ore X, arrivo previsto alle Y. Gli aggiornamenti su orari, classifica e percorso. fanpage.it

vingegaard si prende tappaVingegaard a Pila si prende tutto, tappa e Maglia Rosa: Avevamo messo una ics, il piano è riuscitoAlla prima tappa alpina Vingegaard vince in solitaria e si prende la vittoria di tappa (terza in questo Giro d'Italia) ma soprattutto è la nuova Maglia ... fanpage.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web