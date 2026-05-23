Jonas Vingegaard ha vinto la 14esima tappa del Giro d’Italia, da Aosta a Pila, lunga 133 chilometri. Con questa vittoria, ha conquistato anche la maglia rosa, salendo in prima posizione nella classifica generale. La tappa si è conclusa con la sua azione finale, che gli ha permesso di ottenere il risultato.

Jonas Vingegaard vince la 14esima tappa del Giro d’Italia, la Aosta-Pila di 133 chilometri, e si prende la maglia rosa guadagnando la vetta della classifica generale. Il danese della Visma - Lease a Bike è arrivato in solitaria, secondo Felix Gall della Decathlon a 48», terzo Jay Hindley della Red Bull - Bora - hansgrohe a 57». 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Vingegaard si prende tappa... e maglia rosa: la zampata del campione al termine della seconda settimana di Giro

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VINGEGAARD mette le mani sul GIRO! Tripletta e maglia rosa a Pila | GIRO D'ITALIA 2026

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