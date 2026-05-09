Guillermo Thomas Silva ha conquistato la seconda tappa del Giro d’Italia 2026, una frazione di 221 km da Burgas a Veliko Tarnovo in Bulgaria. Durante la corsa si è verificata un'altra maxi caduta a 22 chilometri dall’arrivo. Silva ha tagliato per primo il traguardo, prendendo anche la maglia rosa. La tappa ha visto anche uno spettacolare confronto tra Vingegaard e Pellizzari.

VELIKO TARNOVO (BULGARIA) – Guillermo Thomas Silva ha vinto la seconda tappa del Giro d’Italia, la frazione mossa in Bulgaria di 221 km da Burgas a Veliko Tarnovo, ed è la nuova maglia rosa. Il corridore dell’XDS Astana ha battuto in uno sprint ristretto il tedesco Florian Stork (Tudor Pro Cycling Team) e Giulio Ciccone (Lidl-Trek). Si tratta del primo corridore uruguaiano a vincere una tappa al Giro e indossare la maglia rosa. La corsa è stata caratterizzata da una maxi-caduta innescata da un corridore dell’UAE Team Emirates ai meno 22 km dall’arrivo, a causa dell’asfalto reso viscido dalla pioggia. Coinvolti circa trenta atleti: a farne le spese in particolare i ciclisti del team emiratino Marc Soler e Jay Vine, entrambi costretti al ritiro.🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Giro d’Italia 2026: Silva vince la seconda tappa e prende la maglia rosa. Altra maxi caduta a 22 km dall’arrivo. Show Vingegaard-Pellizzari

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