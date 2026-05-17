Vingegaard si prende il Corno delle Scale e la 9ª tappa del Giro d'Italia | Eulalio resta in maglia rosa

Durante la nona tappa del Giro d'Italia 2026, il vincitore è stato Jonas Vingegaard, che ha conquistato il traguardo sul Corno alle Scale battendo Felix Gall nel finale. La maglia rosa resta indossata da Eulalio, che mantiene la leadership generale. La frazione si è conclusa con la vittoria di Vingegaard, protagonista di una performance decisiva negli ultimi chilometri. La gara si è disputata lungo un percorso con pendenze impegnative, culminando sulla salita del Corno alle Scale.

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