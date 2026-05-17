Vingegaard si prende il Corno delle Scale e la 9ª tappa del Giro d'Italia | Eulalio resta in maglia rosa

Da fanpage.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la nona tappa del Giro d'Italia 2026, il vincitore è stato Jonas Vingegaard, che ha conquistato il traguardo sul Corno alle Scale battendo Felix Gall nel finale. La maglia rosa resta indossata da Eulalio, che mantiene la leadership generale. La frazione si è conclusa con la vittoria di Vingegaard, protagonista di una performance decisiva negli ultimi chilometri. La gara si è disputata lungo un percorso con pendenze impegnative, culminando sulla salita del Corno alle Scale.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Jonas Vingegaard vince la 9ª tappa del Giro d'Italia 2026 sul Corno alle Scale battendo Felix Gall nel finale. Afonso Eulalio resta in maglia rosa, ma il danese manda un altro segnale forte alla corsa. 🔗 Leggi su Fanpage.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

GIRO DITALIA 2026 Guida Completa, Favoriti e Analisi Percorso

Video GIRO DITALIA 2026 Guida Completa, Favoriti e Analisi Percorso

Sullo stesso argomento

Giro d’Italia, Vingegaard vince la settima tappa ed Eulalio resta maglia rosa(Adnkronos) – Jonas Vingegaard vince in solitaria la settima tappa del Giro d'Italia, con partenza da Formia e arrivo in salita sul Blockhaus dopo...

Giro d’Italia 2026 oggi in TV, 9ª tappa Cervia-Corno alle Scale: percorso, dove vederla in diretta e streaming, i favoritiNona tappa, ultima della prima settimana del Giro 2026, che parte da Cervia per arrivare a Corno alle Scale dopo 184 chilometri.

vingegaard si prende ilVingegaard si prende il Corno delle Scale e la 9ª tappa del Giro d’Italia: Eulalio resta in maglia rosaJonas Vingegaard vince la 9ª tappa del Giro d’Italia 2026 sul Corno alle Scale battendo Felix Gall nel finale. Afonso Eulalio resta in maglia rosa, ma il danese manda un altro segnale forte alla corsa ... fanpage.it

VINGEGAARD OSSERVA, CONTROLLA E SI PREPARA A COLPIRE ANCORAIl Giro d’Italia di Jonas Vingegaard entra nel vivo e il danese continua a confermare il suo ruolo di grande favorito per la conquista della maglia rosa finale. Dopo una nuova giornata affrontata semp ... tuttobiciweb.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web