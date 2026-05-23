Jonas Vingegaard ha vinto la quattordicesima tappa del Giro d’Italia 2026, una frazione da Aosta a Pila. La vittoria è arrivata con un distacco significativo rispetto agli altri concorrenti. Con questa tappa, il ciclista della squadra Visma Lease a Bike ha consolidato la sua posizione nella classifica generale. La frazione valdostana si è conclusa con l’arrivo in discesa a Pila, dopo un percorso di montagna. La maglia rosa, fino a quel momento indossata da un altro ciclista, è passata a Vingegaard.

Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike) ha vinto per distacco la quattordicesima tappa del 109° Giro d’Italia, la frazione valdostana da Aosta a Pila. Il re pescatore ha completato il percorso di 133 chilometri in 3h53’02” alla media di 34.246 kmh. Al secondo posto, distanziato di 48 secondi, si è piazzato, per la terza volta consecutiva alle spalle dello scandinavo, l’austriaco Felix Gall (Decathlon AG2R La Mondiale) con il conquistatore del Giro 2022, l’australiano Jai Hindley (Red Bull Bora Hansgrohe) che ha guadagnato la terza moneta a 58? dal vincitore. Cambia proprietario la maglia rosa che si sposta sulle spalle del danese. Grazie a una stoica difesa, il portoghese Afonso Eulalio scivola solo d’una piazza, posizionandosi secondo, a 2’26” con Gall terzo a 2’50. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Giro d’Italia 2026: Vingegaard e la maglia rosa finalmente sposi a Pila

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