Una studentessa del Grigoletti vince un concorso internazionale sulla lingua russa

Una studentessa del liceo Grigoletti ha ottenuto il primo premio in un concorso internazionale dedicato alla lingua russa. La studentessa, appartenente alla classe 3b dell’indirizzo linguistico, ha partecipato al campionato “A Person in History” che si è svolto tra marzo e maggio 2026. La vittoria rappresenta un risultato importante per l’istituto e per la giovane concorrente.

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