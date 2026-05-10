Una studentessa del Grigoletti vince un concorso internazionale sulla lingua russa
Una studentessa del liceo Grigoletti ha ottenuto il primo premio in un concorso internazionale dedicato alla lingua russa. La studentessa, appartenente alla classe 3b dell’indirizzo linguistico, ha partecipato al campionato “A Person in History” che si è svolto tra marzo e maggio 2026. La vittoria rappresenta un risultato importante per l’istituto e per la giovane concorrente.
Grande successo per Marta Di Paolo, classe 3b indirizzo linguistico, che ha conquistato il primo premio al campionato internazionale “A Person in History”, svoltosi tra i mesi di marzo e maggio 2026. Il concorso, rivolto agli adolescenti tra i 16 e i 19 anni che studiano il russo come lingua.🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
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