Premio Anpit 2026 esulta una studentessa del Minutoli

Una studentessa del liceo “Minutoli” ha ricevuto il Premio Anpit 2026, suscitando entusiasmo tra i presenti. La cerimonia si è svolta in un clima di festa, con i riconoscimenti consegnati a studenti e docenti coinvolti in attività di valorizzazione del patrimonio locale. L’evento ha visto la partecipazione di rappresentanti di istituzioni scolastiche e associazioni culturali, che hanno sottolineato l’importanza di tutelare e promuovere il territorio.

Se è vero, come scriveva Dostoevskij, che la bellezza può salvare il mondo, è altrettanto vero che di questa bellezza dei luoghi in cui viviamo dobbiamo prendercene cura e sceglierla ogni giorno diventandone custodi attivi. E’ questo il messaggio dell’elaborato di Ylenia Spadaro, studentessa. 🔗 Leggi su Messinatoday.it Premio alla formazione tecnico-professionale, riconoscimento per gli istituti Minutoli e MerendinoLa fondazione per la scuola italiana, ente non profit che promuove il diritto allo studio, ha riconosciuto anche le due messinesi tra venti strutture...