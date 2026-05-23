Vincenzo Italiano è lo Steven Bradbury del Napoli | cadono tutti e lui vince l’oro
Il Napoli ha ottenuto una vittoria inaspettata, con tutti gli avversari che sono caduti durante la partita, lasciando spazio a un risultato sorprendente. La squadra ha approfittato delle occasioni, portando a casa i tre punti senza dover affrontare una sfida senza ostacoli. La partita si è conclusa con un risultato che non era previsto, grazie a un successo che ha lasciato tutti stupiti. Nessun dettaglio sui gol o sui momenti chiave, ma la vittoria è arrivata in modo insolito.
La storia di Steven Bradbury è ormai leggenda. È il pattinatore australiano su cui la Gialappa’s ha vissuto per anni. La sua medaglia d’oro alle Olimpiadi invernali del 2002 – a Salt Lake City – è una metafora di vita, una chiave per spiegare le radici profonde dell’esistenza. Finale dei mille metri di short track. In cinque in gara. Bradbury sa di non avere il passo degli altri, all’ultima curva è staccatissimo senza avere alcuna speranza. Ma poi accade l’impensabile. Nei metri finali i quattro si agganciano e cadono tutti. Lui quindi sopraggiunge dalle retrovie e va a vincere la medaglia d’oro probabilmente più incredibile della storia delle Olimpiadi invernali. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
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