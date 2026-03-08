Dan Bradbury ha vinto il suo secondo Joburg Open, conclusione ufficiale dell’International Swing del DP World Tour. La competizione si è svolta in Sudafrica, con Bradbury che ha prevalso sugli altri partecipanti. La vittoria segna un traguardo importante per il giocatore, che ha portato a termine con successo questa tappa della stagione.

Con la vittoria di Dan Bradbury al Joburg Open si è chiuso ufficialmente l’International Swing del Dp World Tour. Il britannico, grazie ad uno score di -5 nell’ultima giornata, è riuscito a staccare tutti gli avversari e raggiungere quota -17 sul totale. Non è riuscito ad agguantare il primo titolo in carriera, invece, Hennie Du Plessis, sudafricano 29enne che negli ultimi 3 tornei ha un 2º, un 3º e un 4º posto e, alla viglia dell’ultimo round a Johannesburg era primo. Du Plessis ha finito chiudendo a -14 in pari al par l’ultimo giorno per un 4º posto definitivo. Per Dan Bradbury, che ha all’attivo 3 vittorie (aveva già vinto qui nel 2022 oltre all’Open di Francia nel 2024), il torneo vale 500 punti Race to Dubai e la 4ª piazza nel ranking dietro solo a Patrick Reed, Jayden Schaper e Casey Jarvis. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Golf, Bradbury vince il suo 2º Joburg Open.

Golf, il Joburg Open chiude l’International Swing. Jarvis l’uomo da battereSi chiude questa settimana l’International Swing del Dp World Tour, stretch di gare iniziato con il Dubai Invitational il 15 di gennaio.

Golf: ancora sospensione allo Joburg Open, Robinson Thompson davanti. Crolla Laporta, azzurri lontanissimiNiente da fare: anche il secondo giro dello Joburg Open ha seri problemi di maltempo davanti ai propri occhi.

Approfondimenti e contenuti su Joburg Open.

Discussioni sull' argomento Golf: primo giro sospeso allo Joburg Open, Luke Brown (per ora) sorprende tutti. Laporta di rincorsa; Golf | primo giro sospeso allo Joburg Open Luke Brown per ora sorprende tutti Laporta di rincorsa.

Golf, il Joburg Open chiude l’International Swing. Jarvis l’uomo da battereSi chiude questa settimana l'International Swing del Dp World Tour, stretch di gare iniziato con il Dubai Invitational il 15 di gennaio. Il maggiore ... oasport.it

Golf, DP World Tour: Joburg Open con tre azzurriRoma, 4 mar. (askanews) – Il DP World Tour resta in Sudafrica e chiude il ciclo di gare International Swing con il Joburg Open (5-8 marzo), 12° dei 42 tornei in calendario nel circuito. A Johannesbu ... askanews.it

DP World Tour: Joburg Open con tre azzurri l DP World Tour resta in Sudafrica e chiude il ciclo di gare “International Swing” con il Joburg Open (5-8 marzo), 12° dei 42 tornei in calendario nel circuito. A Johannesburg, sul percorso dell’Houghton Golf Club, sar x.com

DP World Tour: Joburg Open con tre azzurri l DP World Tour resta in Sudafrica e chiude il ciclo di gare “International Swing” con il Joburg Open (5-8 marzo), 12° dei 42 tornei in calendario nel circuito. A Johannesburg, sul percorso dell’Houghton Golf Club, sar - facebook.com facebook