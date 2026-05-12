Boise, capitale dell’Idaho, si distingue come città con un forte patrimonio culturale e artistico, arricchita da quartieri come il Basque Block e da spazi verdi che si integrano nell’ambiente urbano. La presenza di musei, gallerie e eventi tradizionali testimonia la varietà di offerte culturali, mentre le aree naturali offrono opportunità di svago e relax ai residenti e ai visitatori. La città combina elementi storici e moderni in modo evidente.

Boise, capitale dell’Idaho, è molto più di un centro amministrativo: è un punto di riferimento culturale e urbano che fonde arte, storia e natura in un’unica esperienza di viaggio. Situata lungo il fiume Boise, la città accoglie visitatori con quartieri vivaci, arte pubblica e tradizioni culturali uniche. Al centro della scena artistica cittadina si trova Freak Alley, una galleria di murales a cielo aperto nel cuore del centro: nasce come un singolo dipinto in un vicolo ed è cresciuta fino a includere oltre 200 artisti in costante evoluzione. La zona è diventata una delle più fotografate e amate della città, con opere che cambiano ogni due anni e riflettono nuovi stili e prospettive.🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Boise: capitale culturale tra arte, Basque Block e natura urbana

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