Due giocatori della squadra sono stati operati: uno, Alonzi, e l’altro, Romagnoli. Alonzi dovrà affrontare un percorso di recupero prima di tornare in campo, anche se non sono stati resi noti i tempi precisi. Romagnoli, invece, è stato sottoposto a un intervento che potrebbe incidere sulla gestione delle prossime partite e sulla pianificazione della squadra.

? Punti chiave Quanto tempo servirà ad Alonzi per tornare in campo?. Come influirà l'intervento di Romagnoli sulla gestione del club?. Perché la società valuta il cambio dei campi di allenamento?. Dove si svolgeranno le attività del Vigor Summer Camp?.? In Breve Alonzi riprenderà gli allenamenti dopo almeno 20 giorni di riposo post-operatorio.. La società valuta alternanza allenamenti tra campo Bianchelli e Campo delle Saline.. Vigor Summer Camp presso Baia del Porto dall'8 giugno al 7 agosto.. Attività per ragazzi tra 5 e 13 anni con orari fino alle 15:30.. Il centravanti Federico Alonzi è stato operato al menisco dopo una stagione caratterizzata da continui problemi fisici, mentre il direttore operativo Christian Romagnoli ha subito un intervento all’anca presso lo studio del dottor Andrea Moschini. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Vigor Senigallia: Alonzi e Romagnoli operati, si pensa ai campi

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