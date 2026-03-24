La Vigor sta bene ed ha una gran voglia di lasciarsi alle spalle imprevisti ed infortuni che ne hanno condizionato la stagione. La squadra di Senigallia avrebbe potuto combattere per altri traguardi se non avesse vissuto in una perenne emergenza? Difficile dirlo, di certo il percorso dei senigalliesi è sorprendente e mister Aldo Clementi è il custode di un sogno incrollabile chiamato playoff. L’Ancona arriverà in uno stadio traboccante di entusiasmo, in pochi mesi infatti la Vigor ha ritrovato un’identità, un legame ancor più forte con la sua gente nonché dei risultati che hanno cambiato prospettiva alla stagione. In sostanza il derby sarà una festa per la Senigallia calcistica, proprio perché la classifica non dà motivo di preoccupazioni. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - La Vigor Senigallia sta molto bene, il direttore Romagnoli: "Sono un traguardo importante per noi». "L’Ancona si gioca il campionato, noi i playoff: guai mollare adesso»

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