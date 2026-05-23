? Punti chiave Perché il 47% degli intervistati confonde l'autore de Il nome della rosa?. Come influisce il divario tra Nord e Sud sulla lettura nazionale?. Cosa accadrà al mercato editoriale con la riduzione delle case editrici?. Perché il deficit scolastico blocca la crescita economica del Paese?.? In Breve Il 36% degli intervistati scambia il Decamerone per un vino rosso.. Il 47% identifica erroneamente Sean Connery come autore de Il nome della rosa.. Il 34% associa il protagonista di Camilleri a una serie televisiva.. Il 40% non riconosce l'Esamerone di sant'Ambrogio o l'autore di Bernanos.. Il deficit di istruzione in Italia alimenta un circolo vizioso che blocca la crescita della lettura e compromette lo sviluppo del Paese, secondo le analisi dell’esperto di editoria Giuliano Vigini. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Vigini: il deficit scolastico blocca la lettura e la crescita del Paese

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