Il settore dell'automotive aftermarket si trova di fronte a una sfida legata alla carenza di personale qualificato, che potrebbe rallentare la crescita prevista per il 2026. Le aziende si interrogano su come finanziare la formazione e sviluppare nuovi tecnici senza risorse sufficienti. Alcune regioni, in particolare, rischiano di affrontare blocchi produttivi a causa della mancanza di personale specializzato, mettendo a rischio la continuità delle attività.

? Punti chiave Come faranno le aziende a finanziare la formazione senza nuovi tecnici?. Quali regioni rischiano il blocco produttivo per mancanza di personale?. Perché la transizione elettrica resta ferma nonostante la crisi dei ricambi?. Cosa accadrà ai piani di espansione se mancano i semiconduttori?.? In Breve Il settore genera 31,2 miliardi di euro di valore aggiunto, pari all'1,6% del PIL.. Il 36,8% delle imprese lamenta carenza di personale specializzato e competenze tecniche.. Il 67% degli operatori punta all'estero, temendo dazi statunitensi e tensioni geopolitiche.. Il 73,3% dei professionisti resta focalizzato su motori a combustione tradizionale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Aftermarket auto: il rischio del personale blocca la crescita 2026

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