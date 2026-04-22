Montemesola si appresta a festeggiare la Giornata Mondiale del Libro e del Diritto d’Autore con un evento dedicato alla promozione della lettura. L’iniziativa prevede l’allestimento di una “casetta” per la lettura, un progetto ideato da una giovane del paese. Questa iniziativa mira a favorire la condivisione di libri e a coinvolgere la comunità locale in attività culturali.

Tarantini Time Quotidiano Montemesola si prepara a celebrare la Giornata Mondiale del Libro e del Diritto d’Autore con un’iniziativa dedicata alla promozione della lettura e alla condivisione culturale. Il 23 aprile, alle ore 10, in via Roma sarà inaugurata una “casetta del libro”, spazio pensato per favorire lo scambio libero di libri tra cittadini. Elemento centrale dell’iniziativa è l’origine dell’idea, nata dalla proposta di una giovane del territorio, Federica Anelli, che ha contribuito a trasformare un’intuizione in un progetto concreto per la comunità. L’evento vedrà anche la partecipazione degli alunni della scuola primaria E. De Amicis, coinvolti in un momento che unisce educazione e sensibilizzazione alla lettura, insieme alla presenza di autrici e professionisti del settore culturale.🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Montemesola celebra la Giornata del Libro con una “casetta” per la lettura: l’idea nasce da una giovane del paese

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