Vigilia di Salernitana-Brescia la carica di Cosmi | Sarò uno dei tifosi granata

Domani sera alle 21, la Salernitana affronterà in casa l’Union Brescia nella semifinale playoff. La partita si gioca all’Arechi e rappresenta l’andata della sfida. Il tecnico della squadra ha dichiarato che sarà presente tra i tifosi, condividendo l’entusiasmo per l’appuntamento.

Vigilia di semifinale playoff per la Salernitana. Domenica 24 maggio alle ore 21, i granata scenderanno in campo all’Arechi per la gara d’andata contro l’Union Brescia. Il ritorno è previsto mercoledì 27 al “Rigamonti” alle 20. L'allenatore dei granata, Serse Cosmi, è squalificato. Al suo posto. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

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