E' il giorno di Salernitana-Casertana | la carica dei tifosi granata

Stasera si gioca la partita tra Salernitana e Casertana, con i tifosi granata che sono arrivati numerosi allo stadio. La città si prepara a vivere momenti di grande attesa, mentre i sostenitori si radunano per sostenere la squadra nel match valido per i playoff di serie C. La piazza si anima di cori e bandiere, creando un’atmosfera di entusiasmo tra i presenti.

Salerno e la Salernitana stasera saranno fianco a fianco per proseguire l'avventura nei playoff di serie C. In palio c'è la qualificazione al secondo turno nazionale, ma bisognerà spegnerà le velleità di rimonta della Casertana, che dopo aver rimontato all'andata due dei tre gol di scarto (2-3 il.🔗 Leggi su Salernotoday.it

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