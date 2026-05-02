Vigilia contro l' Inter Cuesta | Il futuro? È domani

In vista della partita contro l’Inter, l’allenatore ha dichiarato che il futuro del team si decide sul campo e che non si pensa oltre la sfida di domani. Ha aggiunto che con la società c’è una forte coesione, confermata anche da un’uscita con lo staff tecnico durante la settimana. La concentrazione è tutta sulla gara imminente, senza considerare altri aspetti o obiettivi futuri.

Il futuro di Carlos Cuesta è domani. Si chiama Inter: non c'è spazio per pensare più in là. “Con la società siamo sempre stati allineati dal primo giorno - ha detto l'allenatore in conferenza stampa - c'è coesione, siamo andati anche a cena con lo staff tecnico in settimana. Gli incontri sono.🔗 Leggi su Parmatoday.it Fire-Tongue: A Thrilling Mystery by Sax Rohmer Notizie correlate Vigilia contro il Milan, Cuesta: "A San Siro per fare punti"L'allenatore del Parma in conferenza stampa: "Di fronte avremo una squadra molto forte, che non perde da tempo. Vigilia contro il Torino, Cuesta: "Siamo pronti per fare punti"L'allenatore del Parma in conferenza stampa: "Corvi o Suzuki? Non lo dico, possiamo giocare anche con due trequartista dietro a una punta" “Siamo... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Inter al lavoro: l'allenamento dei nerazzurri; CORINI: CHI VA OLTRE LE DIFFICOLTÀ SI SENTE FORTE; Inter, c'è Lautaro. È iniziata la lunga vigilia dello scudetto; D'Aversa punta sul Torino: Non sta scritto da nessuna parte che sia impossibile battere l'Inter. Parma, a breve la conferenza di Cuesta alla vigilia della gara con l'InterLa vittoria contro il Pisa ha consegnato la salvezza matematica al Parma con ben quattro gare di anticipo. Adesso l'obiettivo dei crociati sarà. tuttomercatoweb.com Torino, D’Aversa in conferenza stampa alla vigilia dell’Inter: «Non è scritto da nessuna parte che non possiamo batterli!». Le sue paroleTorino, D'Aversa in conferenza stampa alla vigilia dell'Inter: «Non è scritto da nessuna parte che non possiamo batterli!». Le sue parole ... calcionews24.com Qualche cambio in vista del Sassuolo... Alla vigilia del match con il Sassuolo, Allegri sembra aver pensato a diversi cambi nello scacchiere iniziale del #Milan per affrontare i neroverdi: In attacco potrebbe trovare spazio Nkunku al fianco di Leao, relegando P - facebook.com facebook MEZZOGIORNO #VIGILIA #MERCATO GONZALO #GARCIA E GONÇALO #RAMOS CHI È PUNTA DA #JUVE, #VLAHOVIC CI PROVA, #SCOUTING #NEWS #ZAMPINI #GJUST #BURANI ALLE ORE 12.00 LIVE SU #TWITCH e #YOUTUBE x.com