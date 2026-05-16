Vigilia contro il Como Cuesta | Ho un rapporto fantastico con la società vedremo come finirà

Nella conferenza stampa di vigilia della partita contro il Como, il difensore ha dichiarato di avere un rapporto positivo con la società e ha aggiunto che non sa come si concluderà la sua situazione. La partita si avvicina, ma non ci sono certezze riguardo al suo futuro. Cuesta ha parlato della propria condizione e del suo legame con il club, senza fornire dettagli sulle eventuali decisioni che verranno prese. La sfida si avvicina, mentre le parole del giocatore tengono banco tra i tifosi.

Di doman non c'è certezza. Lo ha fatto capire anche Carlos Cuesta nella conferenza stampa di vigilia contro il Como. "Ho un contratto fino al 2027, i fatti parlano. Il direttore Cherubini ha parlato con onestà e ha detto la verità. Ha detto le stesse cose che ho detto io: noi siamo focalizzati. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Tony Comiti : Un témoignage rare sur les coulisses du Cartel.

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Vigilia contro l'Inter, Cuesta: "Il futuro? È domani"

Vigilia contro il Torino, Cuesta: "Siamo pronti per fare punti"L'allenatore del Parma in conferenza stampa: "Corvi o Suzuki? Non lo dico, possiamo giocare anche con due trequartista dietro a una punta" “Siamo...

Vigilia contro il Como, Cuesta: Ho un rapporto fantastico con la società, vedremo come finiràL'allenatore del Parma in conferenza stampa: Cherubini ha parlato con onestà e ha detto la verità. Ha detto le stesse cose che ho detto io. Come finirà questa storia? Non lo so neanche io, faremo le ... today.it

Dopo la vittoria contro il Como e la qualificazione alla finale di Coppa Italia l'Inter torna in campo per la 34ª giornata di Serie A: i nerazzurri giocheranno domenica 26 aprile alle 18:00 in trasferta contro il Torino. Alla vigilia della sfida di campionato l'allenatore x.com

Parma Calcio, Cuesta presenta la partita contro il Como e parla del suo futuro -VideoDomani alle 12 il penultimo appuntamento della stagione per il Parma di Carlos Cuesta. A salvezza già conquistata da alcune settimane, i crociati puntano a chiudere il campionato in bellezza. Allo sta ... gazzettadiparma.it