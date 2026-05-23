Vigili del fuoco ottenuta la certificazione Insarag Onu
Scavano senza sosta tra le macerie, cercando eventuali superstiti. Che si tratti di un terremoto o del collasso di una palazzina, i vigili del fuoco sono sempre in prima linea. Un impegno che è valso loro la certificazione delle Nazioni Unite INSARAG Light e Medium. Ovvero 2 attestati che dimostrano la preparazione e la professionalità delle squadre di soccorso in scenari di calamità naturale. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Pisa - Doppia Certificazione dell'ONU al nucleo USAR dei Vigili del fuoco - www.HTO.tv
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