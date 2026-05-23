Vigili del fuoco ottenuta la certificazione Insarag Onu

Da tgcom24.mediaset.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Scavano senza sosta tra le macerie, cercando eventuali superstiti. Che si tratti di un terremoto o del collasso di una palazzina, i vigili del fuoco sono sempre in prima linea. Un impegno che è valso loro la certificazione delle Nazioni Unite INSARAG Light e Medium. Ovvero 2 attestati che dimostrano la preparazione e la professionalità delle squadre di soccorso in scenari di calamità naturale. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

vigili del fuoco ottenuta la certificazione insarag onu
© Tgcom24.mediaset.it - Vigili del fuoco, ottenuta la certificazione "Insarag Onu"
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Pisa - Doppia Certificazione dell'ONU al nucleo USAR dei Vigili del fuoco - www.HTO.tv

Video Pisa - Doppia Certificazione dell'ONU al nucleo USAR dei Vigili del fuoco - www.HTO.tv

Sullo stesso argomento

Vigili del fuoco, visita del sottosegretario Prisco a Pisa per la storica (doppia) certificazione INSARAGVisita istituzionale ieri per il sottosegretario all’Interno Emanuele Prisco, accompagnato dal Capo del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco,...

Vigili del Fuoco a Pisa: la sfida ONU per la doppia certificazione? Punti chiave Come cambierà la capacità di soccorso italiana dopo i test di Pisa? Quali scenari di guerra e terremoti metteranno alla prova i...

vigili del vigili del fuoco ottenutaProtezione civile e Vigili del Fuoco: il team italiano ottiene la classificazione InsaragGinevra - Si è concluso a Tirrenia il percorso di classificazione Insarag - International Search and Rescue Advisory Group del team italiano dei vigili del fuoco. La classificazione Insarag ottenuta d ... 9colonne.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web