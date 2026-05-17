Vigili del Fuoco a Pisa | la sfida ONU per la doppia certificazione

Da ameve.eu 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Pisa, i Vigili del Fuoco stanno affrontando una sfida internazionale che coinvolge l’ottenimento di una doppia certificazione promossa dall’ONU. I test svolti mirano a valutare le capacità di intervento in scenari di emergenza, come terremoti e situazioni di guerra, che potrebbero mettere alla prova le competenze dei tecnici italiani. Questi esercizi sono parte di un percorso volto a migliorare la preparazione e a garantire una risposta più efficace in situazioni di crisi.

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? Punti chiave Come cambierà la capacità di soccorso italiana dopo i test di Pisa?. Quali scenari di guerra e terremoti metteranno alla prova i tecnici?. Perché i Vigili del Fuoco puntano a raddoppiare le certificazioni ONU?. Cosa distingue i nuovi moduli operativi da quelli già certificati?.? In Breve Test continui di 36-48 ore presso la 46a Brigata Aerea di Pisa.. Obiettivo certificazione moduli Usar Light e Usar Medium per missioni diverse.. Precedente riconoscimento modulo Heavy ottenuto dai Vigili del Fuoco nel 2018.. Esperienze pregresse citate in Albania nel 2019 e in Turchia nel 2023.. Dal 18 al 22 maggio Pisa ospiterà la Iec, la prova ufficiale delle Nazioni Unite per certificare i team internazionali USAR specializzati nel soccorso urbano. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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