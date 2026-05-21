Vigili del fuoco visita del sottosegretario Prisco a Pisa per la storica doppia certificazione INSARAG

Ieri a Pisa si è svolta una visita ufficiale del sottosegretario all’Interno, accompagnato dal capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, presso il Comando Provinciale. L’incontro ha riguardato la certificazione INSARAG, riconoscimento internazionale per le squadre di soccorso in scenari di emergenza. La visita ha coinvolto il personale locale e si è concentrata sulla doppia certificazione ottenuta, considerata un risultato significativo per la struttura.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui