VIDEO | Via Freri rimossa la pericolosa gru
Una gru pericolosa è stata rimossa da via Freri, dopo numerose richieste dei residenti. La struttura, che si trovava sopra le abitazioni di Provinciale, aveva suscitato preoccupazioni per la sicurezza. La rimozione è stata completata, eliminando il rischio di incidenti o danni alle abitazioni vicine. Nessuna informazione sulle tempistiche o sui responsabili dell’intervento.
Un passo avanti dopo innumerevoli richieste. Rimossa la gru che svettava sopra le case di Provinciale facendo temere problemi di sicurezza agli abitanti della zona. L'imponente macchinario faceva parte del cantiere di via Freri abbandonato da anni e ridotto addirittura a discarica. In quell'area. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
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