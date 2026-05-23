VIDEO | Via Freri rimossa la pericolosa gru

Notizia in breve

Una gru pericolosa è stata rimossa da via Freri, dopo numerose richieste dei residenti. La struttura, che si trovava sopra le abitazioni di Provinciale, aveva suscitato preoccupazioni per la sicurezza. La rimozione è stata completata, eliminando il rischio di incidenti o danni alle abitazioni vicine. Nessuna informazione sulle tempistiche o sui responsabili dell’intervento.