Via la gru dal piazzale del Tribunale ma quanti disagi per i cittadini | VIDEO

Oggi, mercoledì 13 maggio 2026, si è verificato un intervento di rimozione di una gru dal piazzale del Tribunale di Ancona, creando disagi per le persone che si trovano nell’area. La presenza della gru era stata segnalata e l’intervento ha comportato modifiche temporanee alla viabilità e all’accesso alla zona. La situazione ha coinvolto lavoratori, utenti e residenti nelle vicinanze, che hanno dovuto affrontare modifiche alle loro consuetudini quotidiane.

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