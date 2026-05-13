Via la gru dal piazzale del Tribunale ma quanti disagi per i cittadini | VIDEO
Oggi, mercoledì 13 maggio 2026, si è verificato un intervento di rimozione di una gru dal piazzale del Tribunale di Ancona, creando disagi per le persone che si trovano nell’area. La presenza della gru era stata segnalata e l’intervento ha comportato modifiche temporanee alla viabilità e all’accesso alla zona. La situazione ha coinvolto lavoratori, utenti e residenti nelle vicinanze, che hanno dovuto affrontare modifiche alle loro consuetudini quotidiane.
ANCONA – Giornata quantomai particolare quella di oggi, mercoledì 13 maggio 2026, per chi lavora al Tribunale di Ancona o nei paraggi.Operai al lavoroLa rimozione della gru dal piazzale antistante, utile al completamento dei lavori finanziati con i fondi Pnrr, ha infatti causato più di un disagio.🔗 Leggi su Anconatoday.it
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