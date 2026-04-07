Cantieri a Bergamo attenzione al traffico Si smonta la gru della nuova Gamec - Le foto e il video

A Bergamo, i lavori di asfaltatura di via Camozzi, via Muraine e via Suardi stanno causando rallentamenti nel traffico. Nelle aree interessate, si sta smontando la gru legata alla costruzione della nuova sede di Gamec. La presenza dei cantieri ha portato a modifiche temporanee alla viabilità e a un aumento dei tempi di percorrenza nelle zone coinvolte.

VIABILITÀ. A Bergamo si asfalta via Camozzi, in via Muraine e via Suardi traffico rallentato per il cantiere della nuova Gamec. Si lavora per asfaltare la strada in via Camozzi a Bergamo con qualche lieve disagio al traffico. A seconda degli orari, l’attività sta causando code dalla mattina di martedì 7 aprile nella zona del centro cittadino, in particolare all’altezza con via Madonna della Neve: qui sono ricominciate le operazioni di rifacimento del manto stradale connesso all’operazione immobiliare Ferretti. «Lo spazio sarà consegnato alla città dopo il 10 aprile, quando avremo terminato i lavori di asfaltatura e il Comune di Bergamo avrà... 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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