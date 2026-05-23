Strage di Capaci sette libri per ragazzi e adulti sull’eredità di Giovanni Falcone e la lotta alla mafia

Il 23 maggio 2026 ricorre il 34esimo anniversario della strage di Capaci, in cui furono uccisi il giudice, la moglie e tre agenti della scorta. In occasione, sono stati pubblicati sette libri rivolti a adulti e ragazzi sull’eredità di Falcone e sulla lotta contro la mafia. La ricorrenza si celebra con iniziative e letture in memoria delle vittime.

Il 23 maggio 2026 ricorre il 34esimo anniversario della strage di Capaci dove furono ammazzati dalla mafia Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e gli uomini della scorta: Vito Schifani, Antonio Montinaro e Rocco Dicillo. Nonostante siano trascorsi più di tre decenni il nome di Falcone e quello di Paolo Borsellino, ucciso il 19 luglio 1992, non sono stati dimenticati. Tutti, anche i più giovani, sanno chi sono. Un “miracolo” avvenuto grazie all’impegno dei famigliari di chi ha perso la vita, alle associazioni come Libera, Addio Pizzo e tante altre, alla competenza di molti docenti ma anche grazie a giornalisti, scrittori ed editori che hanno continuato un lavoro culturale indispensabile. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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