VIDEO | Strage di Capaci Giuseppe Conte | La mafia non si combatte a chiacchiere ma con i fatti

Nel giorno della commemorazione della strage di Capaci, il leader del Movimento 5 Stelle ha visitato in modo privato il palazzo di giustizia. Durante l’occasione ha affermato che la lotta alla mafia richiede azioni concrete e non parole. La cerimonia ha ricordato le vittime della strage del 23 maggio 1992, tra cui Giovanni Falcone, Francesca Morvillo e gli agenti della scorta.

Nel giorno dedicato alla memoria di Giovanni Falcone, Francesca Morvillo e degli agenti della scorta uccisi nella strage di Capaci del 23 maggio 1992, il leader del M5S Giuseppe Conte ha visitato in forma privata il palazzo di giustizia, tornando a parlare di lotta alla mafia, corruzione e. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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