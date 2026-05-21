Da Giuseppe Conte a Elly Schlein i big della politica a Palermo per l' anniversario della strage di Capaci

Sabato 23 maggio a Palermo si svolgerà una cerimonia commemorativa per ricordare le vittime della strage di Capaci. Tra i partecipanti ci saranno il leader di un movimento politico e la segretaria di un partito, entrambi figure di rilievo nel panorama nazionale. La giornata vedrà la presenza di rappresentanti di diversi schieramenti politici che si riuniranno per rendere omaggio alle persone morte nell’attentato. La commemorazione si terrà nel luogo dell’attentato, dove si svolgerà una cerimonia ufficiale.

Il leader del M5s Giuseppe Conte e la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein saranno a Palermo sabato 23 maggio per partecipare alla commemorazione nell'anniversario della strage in cui persero la vita Giovanni Falcone, Francesca Morvillo, Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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