VIDEO | Stele di Capaci il ricordo lungo l' autostrada | corone di fiori e silenzio per Giovanni Falcone

Questa mattina lungo l’autostrada A29 si è svolta una cerimonia commemorativa in ricordo della strage di Capaci. Sono state deposte corone di fiori e si è mantenuto un momento di silenzio per ricordare Giovanni Falcone. La manifestazione si è svolta lungo il tratto autostradale, con partecipanti che hanno reso omaggio alla memoria del magistrato ucciso nel 1992.

Nel ricordo della strage di Capaci, si è tenuta questa mattina, lungo l’autostrada A29, una cerimonia commemorativa. All’evento hanno partecipato il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi e il ministro della Giustizia, Carlo Nordio che si sono soffermati sul posto per pregare e depositare. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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