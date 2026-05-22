Strage di Capaci Coriano celebra il ricordo di Falcone e della sua scorta
Il Comune di Coriano ha annunciato che anche quest’anno si terrà una cerimonia per ricordare la strage di Capaci, che si è svolta 34 anni fa. In quella occasione, persero la vita il magistrato Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e cinque agenti della sua scorta: Vito Schifani, Rocco Dicillo, Antonio Montinaro, oltre ad altri due. La commemorazione si svolgerà nel rispetto delle tradizioni, con momenti di confronto e ricordo dedicati alle vittime dell’attentato.
Anche quest’anno il Comune di Coriano ricorderà le vittime della strage di Capaci, nel 34esimo anniversario dell’attentato mafioso in cui persero la vita il magistrato Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e gli agenti della scorta Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro. La. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
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