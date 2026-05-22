Strage di Capaci Coriano celebra il ricordo di Falcone e della sua scorta

Il Comune di Coriano ha annunciato che anche quest’anno si terrà una cerimonia per ricordare la strage di Capaci, che si è svolta 34 anni fa. In quella occasione, persero la vita il magistrato Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e cinque agenti della sua scorta: Vito Schifani, Rocco Dicillo, Antonio Montinaro, oltre ad altri due. La commemorazione si svolgerà nel rispetto delle tradizioni, con momenti di confronto e ricordo dedicati alle vittime dell’attentato.

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