VIDEO Oklahoma City-San Antonio 108-123 | highlights gara-3
San Antonio ha battuto Oklahoma City 123-108 in gara-3 delle finali della Western Conference. La squadra di casa ha concluso con 108 punti, mentre gli ospiti hanno totalizzato 123 punti. I dettagli sui marcatori e sui momenti chiave della partita non sono stati forniti.
Gli highlights di gara-3 delle finali dell'Ovest tra i San Antonio Spurs e gli Oklahoma City Thunder: la squadra di Shai Gilgeous-Alexander (autore di una canestro incredibile che scavalca le braccia protese dell'immenso Victor Wembanyama, al minuto 0:34 del video) vince 123-108 e si porta avanti 2-1 nella serie. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Oklahoma City Thunder vs San Antonio Spurs | Full Game Highlights | Dec 24, 2025
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