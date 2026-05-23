VIDEO Oklahoma City-San Antonio 108-123 | highlights gara-3

Da gazzetta.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

San Antonio ha battuto Oklahoma City 123-108 in gara-3 delle finali della Western Conference. La squadra di casa ha concluso con 108 punti, mentre gli ospiti hanno totalizzato 123 punti. I dettagli sui marcatori e sui momenti chiave della partita non sono stati forniti.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Gli highlights di gara-3 delle finali dell'Ovest tra i San Antonio Spurs e gli Oklahoma City Thunder: la squadra di Shai Gilgeous-Alexander (autore di una canestro incredibile che scavalca le braccia protese dell'immenso Victor Wembanyama, al minuto 0:34 del video) vince 123-108 e si porta avanti 2-1 nella serie. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

video oklahoma city san antonio 108 123 highlights gara 3
© Gazzetta.it - VIDEO Oklahoma City-San Antonio 108-123: highlights gara-3
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Oklahoma City Thunder vs San Antonio Spurs | Full Game Highlights | Dec 24, 2025

Video Oklahoma City Thunder vs San Antonio Spurs | Full Game Highlights | Dec 24, 2025

Sullo stesso argomento

Oklahoma City-San Antonio 115-122, gara-1: highlightsNba, gli highlights di gara-1 tra Oklahoma City Thunder e San Antonio Spurs: finisce 115-122 dopo due tempi supplementari.

Leggi anche: NBA, vincono Oklahoma e San Antonio in gara-1. Detroit ancora ko in casa

oklahoma city san video oklahoma city sanPlayoff NBA, Jaylin Williams accende la rimonta di OKC: 18 punti e 5 tripleDopo essere finiti sotto di 15 lunghezze in neanche tre minuti di partita, gli Oklahoma City Thunder avevano bisogno di qualcuno che salisse di livello. Il protagonista a sorpresa è arrivato dalla pan ... sport.sky.it

oklahoma city san video oklahoma city sanThunder gran riserva! 76 punti dalla panchina, Oklahoma City espugna San Antonio e vola sul 2-1Decisivi i 76 punti dei cambi dei Thunder, trascinati da McCain (24 punti), Williams (18) e Caruso. Agli Spurs non basta la partenza sprint ... msn.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web