Oklahoma City-San Antonio 115-122 gara-1 | highlights

Nella partita tra Oklahoma City e San Antonio, il punteggio finale è stato di 122-115 dopo due tempi supplementari. La gara, valida per la prima sfida della serie, si è conclusa con la vittoria degli ospiti. La partita si è conclusa con un punteggio di 122-115 in favore di San Antonio, dopo tempi supplementari. La gara ha visto entrambe le squadre impegnate in un confronto equilibrato, con numerosi tiri e momenti di tensione.

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