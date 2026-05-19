Oklahoma City-San Antonio 115-122 gara-1 | highlights

Da gazzetta.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella partita tra Oklahoma City e San Antonio, il punteggio finale è stato di 122-115 dopo due tempi supplementari. La gara, valida per la prima sfida della serie, si è conclusa con la vittoria degli ospiti. La partita si è conclusa con un punteggio di 122-115 in favore di San Antonio, dopo tempi supplementari. La gara ha visto entrambe le squadre impegnate in un confronto equilibrato, con numerosi tiri e momenti di tensione.

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Nba, gli highlights di gara-1 tra Oklahoma City Thunder e San Antonio Spurs: finisce 115-122 dopo due tempi supplementari. Protagonista assoluto con 41 punti e 24 rimbalzi Victor Wembanya, che a 28 secondi dalla fine del primo overtime ha fatto partire una tripla da centrocampo per pareggiare la gara. Visto il momento della partita, il ruolo e la struttra fisica del francese (un centro di 2,24 metri), la giocata ha fatto impazzire gli utenti dei social, con commenti che fanno da "È finito il basket" a "Come vedere per la prima volta un film a colori". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Oklahoma City-San Antonio 115-122, gara-1: highlights
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