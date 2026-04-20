NBA vincono Oklahoma e San Antonio in gara-1 Detroit ancora ko in casa

Nella prima giornata dei playoff NBA, Oklahoma e San Antonio hanno ottenuto vittorie nelle rispettive gare di esordio, dimostrando solidità sul campo. I Thunder e gli Spurs sono partiti con il piede giusto, mentre i Pistons sono ancora a secco di successi in casa, rimanendo senza vittorie casalinghe dal 2008. La stagione playoff prosegue con questi risultati, aprendo nuove sfide per le squadre coinvolte.

Thunder e Spurs partono forte nei playoff. Pistons sconfitti da Orlando e ancora senza vittorie casalinghe dal 2008. Parte nel segno delle favorite gara-1 del primo turno dei Playoff NBA 2026. I campioni in carica degli Oklahoma City Thunder superano nettamente i Phoenix Suns per 119-84, mentre i San Antonio Spurs battono i Portland Trail Blazers 111-98. Delusione invece per i Detroit Pistons, ancora sconfitti in casa contro gli Orlando Magic. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store.🔗 Leggi su Sportface.it

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