VIDEO | Le serate con il whisky gli amori e il metodo Falcone | il ricordo intimo dell' amico Girolamo Lo Verso

Da palermotoday.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

A trentaquattro anni dalla strage di Capaci, è stato diffuso un video in cui un amico ricorda Giovanni Falcone. Nel filmato si menzionano momenti di serate trascorse con il magistrato, tra conversazioni sul whisky, storie d’amore e il metodo Falcone. Il video offre un’immagine intima di Falcone, lontana dalla figura pubblica di simbolo della lotta alla criminalità organizzata.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

A trentaquattro anni dalla strage di Capaci, il ricordo di Giovanni Falcone riaffiora anche attraverso i dettagli più privati, lontani dall’immagine pubblica del magistrato simbolo della lotta a Cosa nostra. A raccontarli a PalermoToday in occasione di Zagara di Primavera è Girolamo Lo Verso. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

"Quando Giovanni diventò Falcone": a Carini si presenta il libro di Girolamo Lo Verso"Quando Giovanni diventò Falcone": questo il titolo del libro di Girolamo Lo Verso che oggi, giovedì 21 maggio, alle 18, si presenterà nella...

Il metodo analogico di Bortolato, incontro a San GirolamoSiena si prepara ad accogliere un importante appuntamento dedicato all’innovazione didattica e alla formazione degli insegnanti.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web