VIDEO | Le serate con il whisky gli amori e il metodo Falcone | il ricordo intimo dell' amico Girolamo Lo Verso
A trentaquattro anni dalla strage di Capaci, è stato diffuso un video in cui un amico ricorda Giovanni Falcone. Nel filmato si menzionano momenti di serate trascorse con il magistrato, tra conversazioni sul whisky, storie d’amore e il metodo Falcone. Il video offre un’immagine intima di Falcone, lontana dalla figura pubblica di simbolo della lotta alla criminalità organizzata.
A trentaquattro anni dalla strage di Capaci, il ricordo di Giovanni Falcone riaffiora anche attraverso i dettagli più privati, lontani dall’immagine pubblica del magistrato simbolo della lotta a Cosa nostra. A raccontarli a PalermoToday in occasione di Zagara di Primavera è Girolamo Lo Verso. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
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Strage di Capaci: in 23 Maggio di Bungaro e la voce di Montinaro. Il brano e video in sua memoria, realizzato con la sorella del caposcorta di Falcone x.com
ANSA.it. . Bungaro omaggia le vittime della strage di Capaci, la voce di Montinaro in '23 maggio'. Brano e video realizzati con la sorella del caposcorta di Falcone, a 34 anni dall'attentato. Anteprima #ANSA https://www.ansa.it/sito/notizie/cultura/2026/05/19/bun facebook