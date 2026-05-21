Quando Giovanni diventò Falcone | a Carini si presenta il libro di Girolamo Lo Verso

"Quando Giovanni diventò Falcone": questo il titolo del libro di Girolamo Lo Verso che oggi, giovedì 21 maggio, alle 18, si presenterà nella splendida cornice del Chiostro dei Carmelitani dove ha sede anche la biblioteca Scavo, di Carini.L'autore del libro offre ai lettori uno spaccato poco. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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