Il metodo analogico di Bortolato incontro a San Girolamo

A Siena si svolge un evento dedicato all’innovazione didattica e alla formazione degli insegnanti, con il metodo analogico presentato da Bortolato durante un incontro a San Girolamo. La manifestazione coinvolge docenti e professionisti del settore, che partecipano per conoscere le applicazioni pratiche di questa metodologia educativa. L’appuntamento si tiene in un contesto di confronto tra esperti e operatori scolastici.

Siena si prepara ad accogliere un importante appuntamento dedicato all’ innovazione didattica e alla formazione degli insegnanti. Il 16 maggio, per l’intera giornata, la città ospiterà un convegno dedicato al metodo analogico ideato dal maestro Camillo Bortolato, uno dei modelli educativi più apprezzati e diffusi nella scuola primaria italiana. L’iniziativa si svolgerà alla scuola San Girolamo di Siena, istituto paritario che aprirà le proprie porte a docenti, educatori e appassionati di didattica provenienti da diverse realtà scolastiche. La giornata rappresenterà un’importante occasione di incontro, confronto e aggiornamento professionale. Protagonista dell’iniziativa sarà lo stesso maestro Camillo Bortolato, presente insieme ai suoi più stretti collaboratori e formatori. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il metodo analogico di Bortolato, incontro a San Girolamo Articoli correlati “Metodo Rondine – Educare alla pace”, l'incontro allo Spazio 35 del San GaetanoMartedì 13 gennaio, alle 16:30, l’ufficio Pace, diritti umani e cooperazione internazionale e Progetto Giovani organizzano un incontro informativo... Turandot il sogno. Rossella Martina al San GirolamoLa giornalista e scrittrice Rossella Martina presenta al pubblico – mercoledì 18 febbraio alle 18, al Teatro San Girolamo - il suo ultimo libro “Gli...