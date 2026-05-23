L’Osasuna ha richiesto 30 milioni di euro per il trasferimento di Victor Muñoz. La società partenopea sta valutando un possibile intervento sul mercato per rafforzare la linea offensiva. La trattativa tra le due squadre è in corso, ma non sono stati resi noti dettagli aggiuntivi. La richiesta economica rappresenta un elemento chiave nel negoziato. Nessuna comunicazione ufficiale è stata ancora diffusa da parte del club interessato.

La fascia offensiva potrebbe diventare uno dei reparti da rinforzare nel prossimo mercato del Napoli. Tra i profili seguiti dal club azzurro ci sarebbe anche Victor Muñoz, giovane talento dell’Osasuna esploso nell’ultima stagione in Spagna. Secondo quanto riportato dal The Mirror, la società di Aurelio De Laurentiis avrebbe inserito il classe spagnolo nella propria lista per l’estate. Muñoz piace per qualità, rapidità e margini di crescita. Caratteristiche che hanno attirato anche diversi club europei. La concorrenza è infatti molto forte. In Premier League sarebbero interessate Newcastle United, Aston Villa e Sunderland. In corsa ci sarebbero anche Milan, Barcellona e soprattutto Real Madrid, club nel quale il giocatore è cresciuto prima del trasferimento all’Osasuna nel 2025. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Victor Muñoz, Napoli in corsa: l’Osasuna chiede 30 milioni

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