Operazione Víctor Muñoz | l’impatto dell’esterno da 40 milioni sulla Roma

Il mercato internazionale si sta concentrando sul trasferimento di Víctor Muñoz, esterno nato nel 2003, che dopo una sola stagione con l'Osasuna ha visto il suo valore salire a 40 milioni di euro. Originario del settore giovanile del Real Madrid, Muñoz ha attirato l’attenzione delle squadre di alta fascia grazie alle sue prestazioni sul campo. La sua crescita rapida ha reso il giocatore un obiettivo di interesse per diversi club europei.

Il mercato internazionale ha acceso i riflettori su Víctor Muñoz, l’esterno classe 2003 che in una sola stagione all’ Osasuna ha trasformato uno scarto del Real Madrid in un asset da 40 milioni di euro. L’interesse della Roma, mediato dalle necessità tattiche di Gian Piero Gasperini, non è una suggestione estiva ma una scelta basata su parametri biomeccanici e statistici d’élite. Muñoz rappresenta l’archetipo dell’esterno moderno: un atleta capace di toccare i 35,4 kmh mantenendo una qualità di palleggio che affonda le radici nella sua formazione presso la Masía del Barcellona. Dinamiche di mercato e l’eredità dei Galacticos. L’operazione finanziaria che ha portato il calciatore a Pamplona nell’estate 2025 per 5 milioni di euro si sta rivelando uno dei capolavori di intermediazione della Liga.🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Operazione Víctor Muñoz: l’impatto dell’esterno da 40 milioni sulla Roma Notizie correlate Roma-Munoz, assalto da 40 milioni: attivata la clausola per l’ala dell’OsasunaLa Roma accelera per Victor Munoz, individuando nell’esterno dell’Osasuna il profilo ideale per la ricostruzione tecnica del club. Guirassy in Serie A: operazione da 40-50 milioni di euroIl futuro di Serhou Yadaly Guirassy potrebbe essere targato Italia: le ultime sul 29enne francese naturalizzato guineano.