Il danno collaterale dell’infortunio di Víctor Muñoz per l’Osasuna

L'Osasuna si trova ormai vicino a consolidare la propria posizione in classifica, avvicinandosi alla conclusione della stagione di massima divisione in Spagna. La squadra ha dimostrato continuità nel corso del campionato, puntando a un piazzamento che potrebbe portarla in ambito europeo. Recentemente si è parlato anche di un infortunio di un giocatore chiave, Víctor Muñoz, che potrebbe influenzare le prossime partite e le ambizioni del club.

2026-04-29 18:44:00 Fa notizia quanto riportato poco fa da Marca a proposito della massima divisione iberica: Osasuna è riuscito a raggiungere il tratto finale della Liga praticamente sicuro e con aspirazioni europeo. Sono solo colon quelli che lo separano da quella parte nobile e sono cinque finali Cosa dovrai affrontare: Barcellona,??Levante, Atlético, Espanyol e Getafe. A quei quindici punti che saranno in palio, la squadra di Alessio Lisci dovrà aggiungerne dieci per eguagliare i record della campagna precedente anche se forse questa volta quei 52 punti ci aiuteranno a entrare nelle posizioni europee. Chiaramente, una dura prova quella che la squadra dovrà affrontare se vorrà concludere la stagione nel migliore dei modi, ancora più dura se possibile senza contare la fuga del ‘Barone Rosso’.🔗 Leggi su Justcalcio.com

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