Viareggio | morto Franco Anichini professore e artista del Carnevale

È deceduto il professore e artista che nel 2004 ha realizzato il manifesto ufficiale del Carnevale di Viareggio. La sua figura era nota sia come insegnante che come creatore di opere artistiche legate alla tradizione carnevalesca. La sua morte ha suscitato cordoglio tra coloro che conoscevano il suo contributo alla cultura locale. La notizia è stata diffusa dalla comunità e dalle associazioni legate alla manifestazione.

VIAREGGIO – Viareggio dice addio al professor Franco Anichini, insegnante e artista, autore del manifesto ufficiale del Carnevale di Viareggio 2004. Aveva 84 anni. Nato a Borgo a Mozzano (Lucca) era molto conosciuto a Viareggio (Lucca) e grande appassionato del Carnevale viareggino. Nel 2015 è stato insignito del Coriandolo d’oro. Dal 1974 al 2004 ha insegnato Disegno e storia dell’arte presso il liceo scientifico cittadino. Pittore e incisore ha partecipato a mostre collettive e personali e nella sua vasta produzione figurano incisioni per convegni nazionali, associazioni e gruppi sportivi, copertine e illustrazioni per pubblicazioni.... 🔗 Leggi su Firenzepost.it

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