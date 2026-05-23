Viareggio Carnevale in lutto | è morto Franco Anichini

È morto a 84 anni Franco Anichini, insegnante e artista, noto per aver realizzato il manifesto ufficiale del Carnevale di Viareggio nel 2004. La notizia è stata comunicata oggi, 3 maggio 2026, nella città toscana. Anichini aveva dedicato gran parte della sua vita alla creatività e all’educazione, lasciando un segno nel mondo del Carnevale locale. La sua scomparsa ha causato dolore tra gli appassionati e gli organizzatori dell’evento.

Viareggio (Lucca), 3 maggio 2026 – E’ morto a 84 anni Franco Anichini, insegnante e artista, autore del manifesto ufficiale del Carnevale di Viareggio 2004. Nato a Borgo a Mozzano (Lucca) era molto conosciuto a Viareggio (Lucca) e grande appassionato del Carnevale viareggino. Nel 2015 è stato insignito del Coriandolo d'oro. Dal 1974 al 2004 ha insegnato disegno e storia dell'arte presso il liceo scientifico cittadino. Pittore e incisore ha partecipato a mostre collettive e personali e nella sua vasta produzione figurano incisioni per convegni nazionali, associazioni e gruppi sportivi, copertine e illustrazioni per pubblicazioni.... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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